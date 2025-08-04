Индия ответила на нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти

Индия считает необоснованными и неразумными претензии Евросоюза и США по поводу импорта в страну российской нефти после начала конфликта на Украине. Об этом сказано в заявлении официального представителя индийского МИД Рандхира Джайсвала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Индия начала импортировать нефть из России, так как традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта»,— объяснили позицию страны в МИДе. Более того, господин Джайсвал подчеркнул, что в то время США активно поощряли такой подход ради укрепления стабильности на мировом рынке энергоресурсов. Импорт российской нефти в Индии назвали «необходимостью».

Индийское министерство обвинило западные страны в непоследовательности. Так, согласно индийскому заявлению, Соединенные Штаты продолжают покупать у России удобрения, химикаты, палладий для производства электромобилей и гексафторид урана для атомной промышленности.

Европа же импортирует из России химикаты, железо и сталь, машины и транспортное оборудование, а также энергоносители. Причем, как подчеркивается в заявлении, в 2024 году закупка Европой российского СПК достигла рекордных 16,5 млн тонн, а двусторонний товарооборот в тот же год составил €67,5 млрд. «Это значительно превышает общий объем торговли Индии с Россией»,— сказано в пресс-релизе.

31 июля госсекретарь Марко Рубио заявил, что покупка Индией российского газа является для Белого дома «источником раздражения» и мешает развитию американо-индийских отношений. 1 августа США ввели на индийские товары пошлины в размере 25%. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в последние месяцы позволял себе неоднозначные высказывания о российско-индийском сотрудничестве.

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