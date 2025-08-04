Погонщик индийского слона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть, и тут же признался, что не полностью в этом уверен. Это заявление усилило напряженность в отношениях США с их ключевым союзником в Азии, давших трещину в связи с введением с 1 августа торговых пошлин против Индии и другими резкими шагами Вашингтона. Избегая прямой конфронтации, Дели не намерен и сворачивать сотрудничество с Москвой, продолжая в том числе готовиться к визиту в Индию президента России Владимира Путина. Индия также опровергла информацию о посредничестве Трампа в ее конфликте с Пакистаном и отказалась обсуждать закупку у США истребителей F-35.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп обидел премьера Индии Нарендру Моди, назвав индийскую экономику «мертвой». Тот в заочном споре возразил американскому президенту, дав понять, что не стоит так говорить о будущей «третьей экономике мира»

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп обидел премьера Индии Нарендру Моди, назвав индийскую экономику «мертвой». Тот в заочном споре возразил американскому президенту, дав понять, что не стоит так говорить о будущей «третьей экономике мира»

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Новое громкое заявление президента Трампа по Индии с элементами стратегической недосказанности прозвучало в конце прошлой недели в ходе его общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома. «Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет»,— рассуждал вслух Дональд Трамп. «Это хороший шаг. Посмотрим, как будут развиваться события»,— добавил он.

Новый комментарий главы Белого дома стал его уже вторым за последние дни откровенно негативным высказыванием о российско-индийском партнерстве.

«Отношения между Индией и Россией меня совершенно не интересуют. Пусть их умирающие экономики рушатся вместе, мне все равно»,— раздраженно написал Трамп в минувший четверг, 31 июля, в соцсети Truth Social.

На следующий день США ввели пошлины в размере 25% на индийские товары.

Помимо давнего недовольства дисбалансом в американо-индийской торговле источником раздражения президента США стало экономическое и военно-техническое сотрудничество Москвы и Дели. По его словам, Индия «всегда закупала большую часть военного оборудования у России», а также является «наряду с Китаем крупнейшим покупателем» российских энергоресурсов.

Подтверждением того, что новые выпады Трампа стали не просто эмоциональным всплеском, а признаком завершения продолжительного медового месяца в отношениях с Индией, стали и другие заявления членов администрации США.

В интервью телеканалу Fox News 31 июля госсекретарь США Марко Рубио назвал Индию «союзником» и «стратегическим партнером», но при этом признался, что покупка ею российской нефти остается «источником раздражения» и мешает развитию американо-индийских отношений.

Эту же мысль развил в интервью Fox News 3 августа заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, обвинивший Индию в том, что, покупая российскую нефть, она способствует продолжению конфликта на Украине.

«Трамп ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну, покупая нефть у России»,— заявил Стивен Миллер, по словам которого США «не исключают никакие варианты, чтобы при помощи дипломатических, финансовых и иных инструментов» добиться прекращения конфликта на Украине.

Заявления президента США и членов его окружения в адрес Индии в сочетании с введенными с 1 августа 25-процентными торговыми пошлинами стали первой массированной атакой Вашингтона на правительство Нарендры Моди более чем за три года войны санкций против России. Отказавшись в ней участвовать, Индия резко нарастила обороты сотрудничества с Москвой и закупки российской нефти, став вторым после Китая торговым партнером России.

Избегая прямой полемики с президентом Трампом, назвавшим индийскую экономику «мертвой», в своем выступлении на митинге в городе Варанаси в минувшую субботу премьер-министр страны Нарендра Моди заявил о том, что индийская экономика находится на подъеме. При этом он призвал укреплять экономический суверенитет и развивать внутренний рынок.

«Вокруг царит атмосфера глобальной нестабильности. Все страны сосредоточены на своих интересах. Индия станет третьей экономикой мира, и поэтому Индии нужно быть начеку, когда речь заходит о ее экономических интересах»,— заявил Нарендра Моди.

Он также призвал деловые круги и граждан страны поддерживать национальное производство. «Мы будем покупать лишь вещи, сделанные индийцами. Нам нужно поддержать местное производство»,— подчеркнул Нарендра Моди.

Несмотря на заявления президента США о том, что Индия якобы больше не будет покупать российскую нефть, нет никаких подтверждений достоверности этой информации, в которой, судя по его высказываниям, сомневается и сам Дональд Трамп.

Как сообщила со ссылкой на двух индийских официальных лиц газета The New York Times, Индия продолжит закупки российской нефти. По словам собеседников издания, власти страны «не давали никакого распоряжения нефтяным компаниям» о прекращении закупок нефти из России. Кроме того, источник в индийском правительстве сообщил ТАСС, что нет никаких данных о прекращении импорта Индией нефти из России. Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают ее закупать.

Индия является третьим крупнейшим потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта. Доля России в общем объеме индийского импорта превышает 30%.

Обострение американо-индийских отношений не сводится к тарифной войне, а затрагивает и чувствительные вопросы безопасности и борьбы с терроризмом. Многократно повторявшиеся заявления президента Трампа о том, что якобы именно он этой весной выступил миротворцем в Южной Азии, предотвратив войну Индии и Пакистана, вызвали решительные возражения Дели.

«Я хочу совершенно четко заявить о двух вещах. Во-первых, ни в один из моментов наших переговоров с США торговые вопросы не были связаны с текущей ситуацией в Кашмире. Во-вторых, между премьер-министром Моди и президентом Трампом не было телефонных разговоров с момента теракта в Пахалгаме 22 апреля, когда Трамп позвонил, чтобы выразить свои соболезнования»,— заявил на прошлой неделе глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар в ходе обсуждения в парламенте индийской антитеррористической операции «Синдур». Ранее с аналогичным опровержением слов президента Трампа выступил и сам премьер Моди.

Как отмечает в связи с этим газета The New Indian Express, на решение Трампа ввести 25-процентные торговые тарифы против Индии в числе прочих факторов могло повлиять и недовольство интерпретацией индийской стороны его роли в прекращении активной фазы конфликта с Исламабадом.

«Решением повысить пошлины Трамп резко изменил отношение и вонзил нож в спину Индии»,— отмечает издание.

На этом фоне индийская сторона демонстрирует решимость не только не отказываться от прежней торгово-экономической и энергетической политики, но и дает Вашингтону понять, что конфликт с Пакистаном, урегулирование которого уже записал в свой актив Трамп, может возобновиться в любой момент.

В прошлую субботу, 2 августа, премьер Моди сделал грозное предупреждение в адрес Исламабада, заявив о том, что антитеррористическая операция «Синдур» может быть продолжена. «Ракеты BrahMos теперь собирают в Лакхнау. Если Пакистан вновь совершит проступок, ракеты, произведенные в штате Уттар-Прадеш, уничтожат террористов»,— отметил Моди.

Еще одной неприятной новостью для Вашингтона, которой Индия, возможно, отплатила США за введение тарифов и усиление давления, стало решение индийской стороны поставить на паузу обсуждавшийся ранее с администрацией Трампа вопрос о приобретении истребителей F-35 для ВВС республики. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Моди, Индия заявила американской стороне, что не заинтересована в закупке истребителей F-35, отдавая предпочтение совместным разработкам военного оборудования.

Сергей Строкань