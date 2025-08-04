Главные новости за 4 августа. Ростов-на-Дону и область

Об атаке украинских беспилотников на Сальск, произошедшей 29 июля, подробно рассказали в администрации района. Первый удар дрона произошел в 1:53, затем массированные атаки продолжались в течение двух часов. Всего было нанесено 13 ударов, 15 беспилотников не сдетонировали.

Поголовье птиц в хозяйствах Ростовской области в январе-июле 2025 года сократилось на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 17,3 млн особей. В целом по Южному федеральному округу показатель снизился на 8,1%, составил 57,8 млн голов.

В Ростовской области 60,1% дорог общего пользования соответствовали стандартам качества. Регион занял 32-е место в рейтинге российских муниципалитетов по качеству дорог. Плотность дорог с твердым покрытием в регионе составила 275,7 км на 1 тыс. кв. м.

Сельхозпроизводители в Ростовской области массово продают свои фермы и предприятия. Тем временем законодатели Ростовской области предложили ввести мораторий на банкротство донских аграриев.

В первой половине 2025 года Северо-Кавказская железная дорога направила 77 млн руб. на реализацию экологических проектов.

В Ростовской области суд обязал собственников земельного участка, захламившего его отходами, выплатить 2,5 млрд руб. в счет компенсации экологического вреда. Незаконный мусорный полигон площадью 41 тыс. кв. м в Батайске инспекторы Росприроднадзора обнаружили в ходе плановой проверки.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева (ТАНТК) за первое полугодие 2025 заработало более 1,5 млрд руб., сократив выручку почти в три раза. За шесть месяцев 2024 года предприятие заработало свыше 4,75 млрд руб.