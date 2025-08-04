В Ростовской области поголовье птиц сократилось на 10% в 2025 году

Поголовье птиц в хозяйствах Ростовской области в январе-июле 2025 года сократилось на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 17,3 млн особей. Соответствующая информация опубликована в отчете Росстата.

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В целом по Южному федеральному округу показатель снизился на 8,1%, составил 57,8 млн голов.

Большие потери, чем в Ростовской области, в поголовье скота были зафиксированы в Адыгее, где количество животных уменьшилось на 15%, до 2,37 млн голов.

В Краснодарском крае поголовье птиц снизилось на 7%. По состоянию на начало второго полугодия в регионе насчитывалось около 23,4 млн особей.

За прошедший год сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства ЮФО потеряли 4,5% и 4% соответственно. В результате на начало июля в агрокомпаниях содержалось 36,18 миллиона особей, а в КФХ — чуть более 2 млн.

В крестьянско-фермерских хозяйствах ситуация более критичная — стадо сократилось на 15%, до 19,49 млн особей. На середину прошлого года в частном секторе содержалось 22,7 млн особей.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в январе-июне 2025 года хозяйства Ростовской области сократили производство мяса, молока и яиц, чем в аналогичный период прошлого года. За указанный период в регионе произведено 187,1 тыс. т скота и птицы на убой, что на 2,9% меньше, чем в январе-июне 2024 года.

Наталья Белоштейн