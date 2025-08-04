С начала 2025 года СКЖД вложила в экологические проекты 77 млн рублей

В первой половине 2025 года Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, офис находится в Ростове-на-Дону) направила 77 млн руб. на реализацию экологических проектов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе СКЖД рассказали, что с января по июнь, в рамках природоохранных мероприятий, особое внимание уделялось озеленению территорий. В частности, железнодорожники высадили 8,2 тыс. деревьев и кустарников.

Кроме того, инвестиции в экологию позволили компании на 6% сократить количество вредных выбросов, переработать 30 т макулатуры, утилизировать 2,7 т отходов пластика и вывезти 120 кг мусора.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», с начала года на вокзалах СКЖД собрали более 300 тысяч сырья для переработки.

Тимур Валитов