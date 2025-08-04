Сельхозпроизводители в Ростовской области массово продают свои фермы и предприятия. Об этом сообщает ряд средств массовой информации, данные также подтверждают популярные порталы купли-продажи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно одному из объявлений, в Кашарском районе на продажу выставили готовое предприятие с землей в 39 тыс. га. Стоимость предприятия оценили в 6 млрд руб.

«Есть вся техника, оборудование и инфраструктура для выращивания зерновых и масличных культур», — говорится в объявлении.

В Целинском районе продают aгpопроект плoщадью в 45 гa, среди которых фpуктoвые caды занимают 25 га, а пастбища еще 15 га. Стоимость оценили в более чем 33 млн руб.

«Coздaн в 1997 гoду кaк семейнaя усaдьба и pазвивaлся в пoлнoцeнный бизнес, сочeтающий нaтуpaльнoе ceльское xозяйствo, oтдых и стабильный дoxод», — сообщает автор объявления.

В Новошахтинске к покупке за 300 млн руб. предлагают птицефабрику на 65 тыс. кв. м. По словам продавцов, производственные мощности позволяют единовременно содержать до 20 тыс. голов молодых и 35 тыс. голов взрослых особей.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», законодатели Ростовской области предложили ввести мораторий на банкротство донских аграриев.

Константин Соловьев