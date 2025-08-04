Таганрогский авиазавод втрое сократил выручку в 2025 году

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева (ТАНТК) за первое полугодие 2025 заработало более 1,5 млрд руб., сократив выручку почти в три раза. Об этом пишет РБК-Ростов со ссылкой на отчетность компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

За шесть месяцев 2024 года предприятие заработало свыше 4,75 млрд руб. За нынешний период предприятие заработало более 1,17 млрд руб. за счет авиастроительной деятельности и сервисного обслуживания техники (в 2024 году показатель составлял более 2,6 млрд руб.). Изготовление деталей и прочей продукции принесло заводу 238 млн руб. (в прошлом году — 2,1 млрд руб.). При этом ТАНТК существенно увеличил долю экспорта в структуре выручки — с 41,5 до 62%.

По данным портала Rusprofile, ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» работает с 1994 года. С 2022 года управление осуществляет ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». На счету производства насчитывается 1367 арбитражных дел на сумму 34 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ТАНТК стал участником пилотной программы по удовлетворению кадровой потребности.

Константин Соловьев