Власти Сальска рассказали подробности атаки беспилотников на город

Об атаке украинских беспилотников на Сальск, произошедшей 29 июля, подробно рассказали в администрации района. Видео опубликовала пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы Сальского района Владимира Березовского, первый удар дрона произошел в 1:53, затем массированные атаки продолжались в течение двух часов. Всего было нанесено 13 ударов, 15 беспилотников не сдетонировали.

«Самый большой удар с самого начала пришелся по железнодорожной станции «Сальск». Горели две цистерны, загорелся локомотив. Во время удара пострадал четвертый вагон пассажирского поезда на первом пути. Пассажиры, 481 человек, в панике выскочили на перрон. Пришлось быстро разворачивать временный пункт эвакуации. Порядка 100 человек определили в бомбоубежище станции. Остальных направляли в спортивную школу, где предоставили питание даже животным. В 6:58 поезд был готов к отправке», - рассказывает о событиях ночи 29 июля Владимир Березовский.

Всего на вокзал было четыре атаки, ставшие причиной двух пожаров. Очаги также фиксировали в районе кирпичного завода. Разминировали неразорвавшиеся БПЛА в разных районах города четыре бригады саперов: одна — от Росгвардии, одна — от отдела МВД и две — от инженерно-саперного батальона воинской части.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», при разминировании погибли два сотрудника Росгвардии. В результате атаки также погиб водитель автомобиля, рядом с которым ударил дрон.

Константин Соловьев