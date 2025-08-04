Организаторов свалки в Батайске обязали выплатить 2,5 млрд рублей за ущерб экологии

В Ростовской области суд обязал собственников земельного участка, захламившего его отходами, выплатить 2,5 млрд руб. в счет компенсации экологического вреда. Об этом в своем Telegram-канале сообщает руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Брагин Александр Фото: Брагин Александр

Незаконный мусорный полигон площадью 41 тыс. кв. м в Батайске, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», инспекторы Росприроднадзора обнаружили в ходе плановой проверки. Проведенная экспертиза почвы выявила значительное превышение допустимого уровня нефтепродуктов. Экологический ущерб оценен почти в 2,5 млрд руб.

Уточняется, что сотрудники Росприроднадзора обратились в суд после того, как собственники захламленного участка отказали добровольно компенсировать вред. Попытки нарушителей оспорить компетентность экспертов и доказать свою невиновность успехом не увенчались.

Наталья Белоштейн