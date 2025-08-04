Главные новости за 4 августа. Сочи

Адлерский райсуд оштрафовал приехавшую в Сочи из Нижнего Тагила Карину Ощуркову за съемку видео на фоне горящей нефтебазы. Сумма штрафа составила 30 тыс. руб., сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Прокуратура Сочи направила в суд дело о хищении 235 млн руб. из депозитария. Обвиняемый — 46-летний уроженец Вологодской области, который в 2022 году создал депозитарный центр в Сочи. Ему инкриминируются 27 эпизодов кражи в крупном и особо крупном размерах.

Жители Сочи, пострадавшие в результате атаки беспилотников, начали получать выплаты из городского благотворительного фонда «Скорей добрей». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Власти Сочи предупредили жителей о распространении недостоверной информации в Telagram-каналах, публикации которых касаются угрозы атак БПЛА. Это следует из сообщения пресс-службы администрации города-курорта.

По состоянию на утро 4 августа в аэропорту Сочи задерживается вылет семи рейсов. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, причиной стало позднее прибытие самолетов.

Из-за падения обломков беспилотника на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области пассажирский поезд №531 Адлер — Киров отстал от расписания. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

Мошенники похитили у 28-летней жительницы Сочи 5,3 млн руб., сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель совета федеральной территории «Сириус», руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подписали соглашение о создании образовательных площадок на участке бывшей Адлерской птицефабрики. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кубани.