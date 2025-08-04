В Сочи пострадавшие от атаки беспилотников начали получать выплаты

Жители Сочи, пострадавшие в результате атаки беспилотников, начали получать выплаты из городского благотворительного фонда «Скорей добрей». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Семьям погибших перечисляют по 500 тыс. руб. Пострадавшие с тяжелыми ранениями получают по 200 тыс. руб., с легкими — по 50 тыс. руб. Добровольные пожертвования в фонд перечисляют сотрудники администрации Сочи, депутаты и жители города-курорта.

Также пострадавшие от налета БПЛА обратились за выплатами из федерального бюджета. В случае гибели человека его родственникам предусмотрена выплата в сумме 1,5 млн руб., пострадавшему с тяжелыми или средними ранениями должны перечислить 600 тыс. руб., при легкой травме — 300 тыс. руб.

В ночь на 24 июля в Адлерском районе Сочи упали обломки сбитого беспилотника, погибли две сотрудницы поездной бригады РЖД, которые ехали на машине после рейса. Также в результате налета пострадали еще 13 человек. В ночь на 3 августа после атаки БПЛА в медучреждение обратилась одна пострадавшая.

Дмитрий Холодный