В Сочи передали в суд дело о краже из депозитария 235 млн рублей

Прокуратура Сочи направила в суд дело о хищении 235 млн руб. из депозитария. Обвиняемый — 46-летний уроженец Вологодской области, который в 2022 году создал депозитарный центр в Сочи. Ему инкриминируются 27 эпизодов кражи в крупном и особо крупном размерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый привлекал средства граждан, обещая надежное хранение ценностей. Однако, используя запасные ключи, он почти два года похищал деньги из ячеек.

В ходе расследования у обвиняемого изъяли и арестовали наличные и имущество на сумму свыше 165 млн руб. Дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Сочи.

Лия Пацан