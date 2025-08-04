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Мошенники похитили у жительницы Сочи 5,3 млн рублей

Мошенники похитили у 28-летней жительницы Сочи 5,3 млн руб. сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Потерпевшей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он сообщил жительнице курорта о том, что ее личный аккаунт на портале «Госуслуги» взломали. После этого с потерпевшей связался якобы сотрудник ЦБ РФ, который убедил ее перевести деньги на «безопасный счет».

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Алсайстрой», который похитил 118 млн руб.

Дмитрий Холодный

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