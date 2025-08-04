Мэрия Сочи предупредила о Telagram-каналах с ложной информацией об угрозе БПЛА

Власти Сочи предупредили жителей о распространении недостоверной информации в Telagram-каналах, публикации которых касаются угрозы атак БПЛА. Это следует из сообщения пресс-службы администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Не исключено, что эти каналы управляются из-за пределов Российской Федерации»,— отметили в пресс-службе.

Власти добавили, что достоверную информацию о беспилотной угрозе в Краснодарском крае содержит мобильное приложение МЧС России и СМС-рассылка от РСЧС.

В случае реальной опасности для жителей и гостей города-курорта оповещения публикуют в официальных аккаунтах администрации Сочи, оперативного штаба Кубани и главы города-курорта Андрея Прошунина.

Дмитрий Холодный