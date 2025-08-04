Из-за падения БПЛА в Волгоградской области поезд Адлер — Киров отстал от графика

Из-за падения обломков беспилотника на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области пассажирский поезд №531 Адлер — Киров отстал от расписания. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Время задержки — более пяти часов. С опозданием также следуют пассажирские поезда №2 Москва — Волгоград, №89 Волгоград — Санкт-Петербург, №531 Адлер — Киров, а также пригородный поезд №6818 Алексиково — Арчеда.

«Пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием. РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов»,— сказано в сообщении.

«Ъ» писал, что после падения БПЛА движение поездов в Волгоградской области возобновлено.

Дмитрий Холодный