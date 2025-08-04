В аэропорту Сочи на вылет задерживаются семь рейсов

По состоянию на утро 4 августа в аэропорту Сочи задерживается вылет семи рейсов. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, причиной стало позднее прибытие самолетов. Вылеты задержаны более чем на два часа.

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В пресс-службе агентству рассказали, что аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпании стабилизируют расписание в течение дня.

В ночь на 3 августа в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на полеты. Из-за этого был задержан вылет 26 рейсов. Кроме того, шесть самолетов тогда «ушли» на запасные аэродромы.

Дмитрий Холодный