В аэропорту Сочи на вылет задерживаются семь рейсов
По состоянию на утро 4 августа в аэропорту Сочи задерживается вылет семи рейсов. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, причиной стало позднее прибытие самолетов. Вылеты задержаны более чем на два часа.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В пресс-службе агентству рассказали, что аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпании стабилизируют расписание в течение дня.
В ночь на 3 августа в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на полеты. Из-за этого был задержан вылет 26 рейсов. Кроме того, шесть самолетов тогда «ушли» на запасные аэродромы.