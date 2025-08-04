На территории бывшей Адлерской птицефабрики создадут образовательные площадки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель совета федеральной территории (ФТ) «Сириус», руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подписали соглашение о создании образовательных площадок на участке бывшей Адлерской птицефабрики. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В рамках встречи было заключено два соглашения. Первое — между администрацией края и ФТ «Сириус». Оно предусматривает продолжение работы по развитию ФТ. Второе — между администрацией региона, образовательным фондом «Талант и успех» и инновационным научно-технологическим центром «Сириус». Оно направлено на создание новой образовательной среды.

Вениамин Кондратьев отметил, что подписанные соглашения касаются образования, науки, туризма, культуры и спорта, а также сохранения олимпийского наследия. Губернатор подчеркнул, что разработки в сфере сельского хозяйства позволят максимально эффективно использовать природные ресурсы региона, а также сохранить и повысить плодородие почв.

«Договорились создать промышленную лабораторию, в которой сможем изучать почву и растения, наметить план работы по всему краю на ближайшие годы»,— сказала Елена Шмелева.

Дмитрий Холодный