Суд оштрафовал приезжую за съемку видео на фоне горящей нефтебазы в Сочи

Адлерский райсуд оштрафовал приехавшую в Сочи из Нижнего Тагила Карину Ощуркову за съемку видео на фоне горящей нефтебазы. Сумма штрафа составила 30 тыс. руб., сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

3 августа фигурантка выложила в открытый доступ ролик, на котором видны последствия прилета БПЛА по базе хранения горюче-смазочных материалов в Адлерском районе. Опубликованная информация нарушила правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем ПВО.

В итоге суд признал Карину Ощуркову виновной в совершении административного правонарушения: «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ).

В суде фигурантка объяснила свой поступок тем, что находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники УВД по Сочи вместе с правоохранителями из федеральной территории Сириус задержали троих приезжих из Нижнего Тагила, которые сняли видео с горящей нефтебазой в Адлерском районе.

Дмитрий Холодный