Нет предела этой мощности
Микрогенерации помогут покрыть энергодефицит в отдельных регионах
Минэнерго подготовило поправки в закон «Об электроэнергетике», которые дадут правительству право увеличить объем выдачи электроэнергии в сеть объектами микрогенерации. Сегодня установкам разрешено выдавать в сеть до 15 кВт, предельное значение может быть увеличено до 150 кВт. Такая мера может быть эффективна на юге России, где прогнозируется энергодефицит, считают аналитики.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Правительство может получить право увеличить предельное значение выдачи объема электроэнергии объектами микрогенерации в сеть с текущих 15 кВт. Это следует из проекта изменений в закон «Об электроэнергетике», опубликованного Минэнерго.
Как говорится в пояснительной записке, изменение предела может быть эффективно для частичного покрытия прогнозируемых энергодефицитов в отдельных частях энергосистемы РФ. Техническое ограничение на присоединение микрогенерирующих установок к распределительным сетям классом напряжения не более 1 кВ предлагается сохранить.
Механизм поддержки микрогенерации, функционирующей в том числе на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), был запущен в 2021 году. Он предусматривает возможность взаимозачета объемов потребления из сети и выдачи выработанной электроэнергии в сеть: чем больше генератор выдаст в сеть киловатт-часов, тем меньше придет счет за электроэнергию. Излишки электроэнергии владельцы объектов микрогенерации могут продавать энергосбытовой компании, для этого также необходимо подать заявку на технологическое присоединение (ТП).
Как рассказали собеседники “Ъ”, в апреле правительство утвердило план мероприятий по стимулированию развития микрогенерации ВИЭ (документ есть у “Ъ”). Вероятно, речь идет об увеличении предельного значения выдачи объема электроэнергии до 150 кВт.
В Минэнерго сообщили “Ъ”, что поправки позволят более оперативно и гибко реагировать на технологические достижения в этой области, в том числе связанные с увеличением мощностных характеристик современных микрогенерирующих установок. Однако доля солнечной генерации в общем объеме электроэнергии, производимой в России, незначительна, добавили в министерстве.
В Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) предлагают увеличить предельную величину выдачи объектом микрогенерации мощности в сеть с 15 до 150 кВт, говорит руководитель по отраслевому регулированию АРВЭ Татьяна Князева. По ее словам, это позволит сформировать спрос в сегменте микрогенерации со стороны средних по мощности потребителей, которые потенциально могут быть более заинтересованы в эксплуатации таких генерирующих объектов. Увеличение предельной величины выдачи объектом мощности может быть эффективно в вопросе предотвращения дефицита электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга, добавляет госпожа Князева. Пока, отмечают в АРВЭ, оформили ТП к сетям и заключили договор с гарантирующими поставщиками владельцы объектов микрогенерации общей мощностью 10 МВт. Но пересмотр предела может изменить эту ситуацию, считает Татьяна Князева.
В Ассоциации малой энергетики отмечают, что снятия ограничения недостаточно. Необходимо также исключить избыточные мероприятия по ТП со стороны сетевых организаций, сократить сроки выполнения ТП, а также ввести обязательную покупку электроэнергии сетевыми организациями для компенсации потерь от распределенных объектов генерации, указывают в ассоциации. Там отметили, что на фоне роста потребления и дефицита электроэнергии из централизованных источников по приемлемой цене спрос на распределенную генерацию увеличивается.
Продакт-менеджер по возобновляемым источникам энергии Smartwatt Николай Бабинов считает, что снять ограничение можно поэтапно, сначала увеличив его до 30–50 кВт, что позволило бы владельцам частных домов и небольших предприятий полноценно закрывать собственные потребности и эффективно использовать избытки электроэнергии. «Это пошло бы на пользу южным регионам, где высок потенциал солнечной генерации»,— говорит эксперт. В северных субъектах, таких как Якутия или Чукотка, по его словам, подобная мера тоже была бы полезна, так как генерация на месте здесь экономически выгоднее, чем доставка энергии с помощью традиционных линий электропередачи. Объем солнечной микрогенерации в России господин Бабинов оценивает в 350–400 МВт суммарной установленной мощности.