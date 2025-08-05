Нет предела этой мощности

Минэнерго подготовило поправки в закон «Об электроэнергетике», которые дадут правительству право увеличить объем выдачи электроэнергии в сеть объектами микрогенерации. Сегодня установкам разрешено выдавать в сеть до 15 кВт, предельное значение может быть увеличено до 150 кВт. Такая мера может быть эффективна на юге России, где прогнозируется энергодефицит, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительство может получить право увеличить предельное значение выдачи объема электроэнергии объектами микрогенерации в сеть с текущих 15 кВт. Это следует из проекта изменений в закон «Об электроэнергетике», опубликованного Минэнерго.

Как говорится в пояснительной записке, изменение предела может быть эффективно для частичного покрытия прогнозируемых энергодефицитов в отдельных частях энергосистемы РФ. Техническое ограничение на присоединение микрогенерирующих установок к распределительным сетям классом напряжения не более 1 кВ предлагается сохранить.

Механизм поддержки микрогенерации, функционирующей в том числе на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), был запущен в 2021 году. Он предусматривает возможность взаимозачета объемов потребления из сети и выдачи выработанной электроэнергии в сеть: чем больше генератор выдаст в сеть киловатт-часов, тем меньше придет счет за электроэнергию. Излишки электроэнергии владельцы объектов микрогенерации могут продавать энергосбытовой компании, для этого также необходимо подать заявку на технологическое присоединение (ТП).

Как рассказали собеседники “Ъ”, в апреле правительство утвердило план мероприятий по стимулированию развития микрогенерации ВИЭ (документ есть у “Ъ”). Вероятно, речь идет об увеличении предельного значения выдачи объема электроэнергии до 150 кВт.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что поправки позволят более оперативно и гибко реагировать на технологические достижения в этой области, в том числе связанные с увеличением мощностных характеристик современных микрогенерирующих установок. Однако доля солнечной генерации в общем объеме электроэнергии, производимой в России, незначительна, добавили в министерстве.

В Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) предлагают увеличить предельную величину выдачи объектом микрогенерации мощности в сеть с 15 до 150 кВт, говорит руководитель по отраслевому регулированию АРВЭ Татьяна Князева. По ее словам, это позволит сформировать спрос в сегменте микрогенерации со стороны средних по мощности потребителей, которые потенциально могут быть более заинтересованы в эксплуатации таких генерирующих объектов. Увеличение предельной величины выдачи объектом мощности может быть эффективно в вопросе предотвращения дефицита электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга, добавляет госпожа Князева. Пока, отмечают в АРВЭ, оформили ТП к сетям и заключили договор с гарантирующими поставщиками владельцы объектов микрогенерации общей мощностью 10 МВт. Но пересмотр предела может изменить эту ситуацию, считает Татьяна Князева.

В Ассоциации малой энергетики отмечают, что снятия ограничения недостаточно. Необходимо также исключить избыточные мероприятия по ТП со стороны сетевых организаций, сократить сроки выполнения ТП, а также ввести обязательную покупку электроэнергии сетевыми организациями для компенсации потерь от распределенных объектов генерации, указывают в ассоциации. Там отметили, что на фоне роста потребления и дефицита электроэнергии из централизованных источников по приемлемой цене спрос на распределенную генерацию увеличивается.

Продакт-менеджер по возобновляемым источникам энергии Smartwatt Николай Бабинов считает, что снять ограничение можно поэтапно, сначала увеличив его до 30–50 кВт, что позволило бы владельцам частных домов и небольших предприятий полноценно закрывать собственные потребности и эффективно использовать избытки электроэнергии. «Это пошло бы на пользу южным регионам, где высок потенциал солнечной генерации»,— говорит эксперт. В северных субъектах, таких как Якутия или Чукотка, по его словам, подобная мера тоже была бы полезна, так как генерация на месте здесь экономически выгоднее, чем доставка энергии с помощью традиционных линий электропередачи. Объем солнечной микрогенерации в России господин Бабинов оценивает в 350–400 МВт суммарной установленной мощности.

Анна Тыбинь