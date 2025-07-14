Накопление требует капитала
Бизнес может заплатить за строительство СНЭ на юге России до 300 млрд рублей
По данным “Ъ”, строительство систем накопления электроэнергии (СНЭ) мощностью 350 МВт, предлагаемое для покрытия энергодефицита на юге РФ, может обойтись бизнесу в 255–300 млрд руб. Промышленные потребители опасаются, что накопители выработают ресурс раньше, чем закончится оплата их мощности. СНЭ снизят кратковременные перегрузки в процессе распределения электроэнергии, но для ликвидации дефицита необходимо строительство тепловой ила атомной генерации, считают аналитики.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Строительство систем накопления энергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга в объеме 350 МВт может обойтись российской экономике примерно в 255–300 млрд руб., или 17–20 млрд руб. ежегодно в среднем в течение 15 лет. Это следует из письма «Сообщества потребителей энергии» вице-премьеру Александру Новаку (есть у “Ъ”). Такой сценарий покрытия прогнозируемого дефицита сейчас рассматривает правительство РФ: накопители мощностью до 250 МВт (1,5 тыс. МВт•ч) могут установить в Краснодарском крае и до 100 МВт (600 МВт•ч) — в Крыму (см. “Ъ” от 1 июля).
Одноставочная цена на электроэнергию от СНЭ в России составляет 60–90 руб. за 1 кВт•ч, что в 15–25 раз выше средней одноставочной цены оптового рынка и в 10 раз выше LCOE (одноставочная цена электроэнергии на весь период жизненного цикла технологии) новых объектов газовой генерации в ОЭС Юга, который составляет около 10–12 руб. за 1 кВт•ч, указывают в «Сообществе потребителей энергии». Кроме того, накопители имеют ограниченный ресурс (8–12 лет при ежедневном использовании), а оплату мощности сейчас предлагается производить в течение 15 лет. При этом снижение цен на рынке «на сутки вперед» в ОЭС Юга в пиковые часы при сглаживании пика СНЭ будет скомпенсировано ростом цен в ночные часы из-за увеличения электропотребления в момент их зарядки.
Прошлым летом на юге РФ впервые за долгие годы проводились масштабные веерные отключения электроэнергии. К этому привели аномальная жара и нехватка генерации. К 2030 году прогнозируемый дефицит мощности в ОЭС Юга может составить 2,4 ГВт, основной сценарий его покрытия — строительство большой генерации.
Среди предлагаемых промпотребителями альтернатив — более эффективное использование механизма управления спросом, загрузка действующих объектов розничной генерации, включая микрогенерацию в домохозяйствах, а также стимулирование повышения энергоэффективности. Это позволит сократить дефицит мощности в ОЭС Юга на 15–550 МВт без увеличения тарифно-ценовой нагрузки до ввода новых энергоблоков ТЭС, говорится в письме.
В Минэнерго сообщили “Ъ”, что проект строительства находится в стадии конфигурации, в том числе по линии проработки финансовой модели.
В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сказали “Ъ”, что работают над скорейшей и наиболее эффективной интеграцией в энергосистему промышленных СНЭ, которые в комплексе с быстровозводимыми электростанциями на ВИЭ смогут точечно решить проблему энергодефицита значительно быстрее, чем потребует строительство «классических» ТЭС. Пока уровень зрелости технологий накопления ограничивает возможности для широкомасштабного внедрения возобновляемых источников, уточняют в регуляторе, но с развитием технологий СНЭ устойчиво дешевеют, поэтому запросы на такие проекты будут возникать чаще.
Директор Ассоциации возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев считает, что, исходя из капвложений, рассчитанных в рамках разработанной АРВЭ концепции, стоимость мощности СНЭ будет дешевле любого проекта строительства тепловой генерации минимум на 10%, даже если применять предельные показатели. «Если же в качестве механизма обеспечения возврата инвестиций будет выбран конкурентный отбор мощности, то благодаря конкуренции, которая прогнозируется на высоком уровне, такие проекты могут подешеветь еще на 20–30%»,— отмечает господин Жихарев.
По данным Ассоциации малой энергетики, в ОЭС Юга потребность в розничной генерации оценивается приблизительно в 200–250 МВт мощностей в год. Источником финансирования реализации таких проектов может выступить частный бизнес без привлечения дополнительных бюджетных источников и без роста надбавок и доплат на оптовом рынке. Закрыть возрастающий энергодефицит в регионе могут компании, которые готовы вводить до 200 МВт ежегодно, добавляют в ассоциации.
Сергей Роженко из Kept считает, что покрытие дефицита электроэнергии на юге страны требует строительства классических диспетчеризуемых мощностей: в ближайшей перспективе — тепловых электростанций, в долгосрочной — атомных. «Строительство энергоаккумуляторов представляется больше НИОКР-проектом, связанным с интеграцией ВИЭ, которые сами по себе создают риски для стабильности энергосистемы региона»,— указывает аналитик.