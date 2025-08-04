У семьи экс-председателя ВС Адыгеи хотят конфисковать 100 объектов недвижимости

Генпрокуратура подала иск об изъятии в доход государства имущества экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его семьи на сумму свыше 2 млрд руб. По данным надзора, активы приобретены на коррупционные доходы и оформлены на родственников и подставных лиц.

Иск, подписанный первым замгенпрокурора Анатолием Разинкиным, направлен в Октябрьский райсуд Краснодара. Ответчиками выступают сам Трахов, возглавлявший судебную систему Адыгеи с 1998 по 2019 год, и его сын Рустем Трахов, бывший председатель Прикубанского райсуда Краснодара.

По версии следствия, Трахов-старший скрывал доходы, оформляя недвижимость в Адыгее и Краснодарском крае на родных и доверенных лиц. Так, на тестя судьи в 2006–2018 годах записали 24 объекта (27 млн руб.), которые после его смерти унаследовала семья. Жена господина Трахова, бывшая сотрудница Адыгейского госуниверситета, с 2002 по 2019 год приобрела 25 объектов (80 млн руб.), а их дочь Сусана Коблева — 68 (520 млн руб.), включая коммерческую недвижимость.

После отставки господина Трахова в 2019 году начался процесс возврата активов в семью. Например, через подставных лиц его дочь получила контроль над ООО «Торговый комплекс «Монарама Адыгея» с активами на 196 млн руб.

Генпрокуратура также выявила, что господин Трахов использовал связи в судебной системе для снижения кадастровой стоимости имущества семьи. Часть таких решений уже отменена. Сейчас надзор требует конфискации всех активов семьи Траховых и взыскания средств от продажи имущества, приобретенного, по их данным, незаконным путем. Суд наложил арест на объекты.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Из-под мантии достали миллиарды».