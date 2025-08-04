В Анапе на 38% сократилось число уведомлений о строительстве ИЖС

За первое полугодие 2025 года администрация Анапы направила 373 уведомления о соответствии планов строительства или реконструкции частных домов и садовых домиков установленным требованиям. Это на 38% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было выдано 605 таких уведомлений, сообщили «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С января по июнь 2025 года муниципалитет подтвердил соответствие 149 уже построенных или реконструированных объектов жилищного строительства градостроительным нормам. Общая площадь этих объектов составила 25 148 кв. м.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Анапа и Новороссийск демонстрируют самые низкие показатели продаж в сегменте строящегося жилья.

В Анапе из 12,7 тыс. квартир в строительстве не продано 11,3 тыс. (89%), в Новороссийске — 12,7 тыс. из 14,9 тыс. (85%). Для сравнения, в Краснодаре доля непроданного жилья составляет 79%, в Сочи — 70%.

В 2024 году спрос на квартиры в крае сократился на 70%, составив всего 31,2 тыс. сделок. При этом 77% всех сделок пришлось на Краснодар (23,9 тыс.), тогда как в Новороссийске заключили лишь 2 тыс. договоров, а в Анапе — рекордно низкие 536 сделок.