Анапа и Новороссийск возглавили антирейтинг по продажам новостроек на Кубани

Анапа и Новороссийск демонстрируют самые низкие показатели продаж в сегменте строящегося жилья. Об этом сообщил заместитель генерального директора группы компании «Самсон» Денис Сериков со ссылкой на данные нашдом.рф на круглом столе «Тренды рынка недвижимости — 2025». Мероприятие организовал «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Анапе из 12,7 тыс. квартир в строительстве не продано 11,3 тыс. (89%), в Новороссийске — 12,7 тыс. из 14,9 тыс. (85%). Для сравнения, в Краснодаре доля непроданного жилья составляет 79%, в Сочи — 70%.

В 2024 году спрос на квартиры в крае сократился на 70%, составив всего 31,2 тыс. сделок. При этом 77% всех сделок пришлось на Краснодар (23,9 тыс.), тогда как в Новороссийске заключили лишь 2 тыс. договоров, а в Анапе — рекордно низкие 536 сделок.

Эксперты прогнозируют, что при текущих темпах продаж реализация строящегося жилья в Анапе займет 21 год, в Новороссийске — 6,3 года, в Краснодаре и Сочи — около 3,7 лет. Парадоксально, но при этом объемы строительства продолжают расти — за первое полугодие 2025 года ввод жилья в крае увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.