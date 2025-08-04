Об имуществе Чубайса сказали последнее слово

В столичном суде с последним словом выступили фигуранты резонансного уголовного дела о хищении у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса имущества на сумму 70 млн руб. Основной фигурант дела Илья Сучков считает обвинение надуманным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший деловой партнер главы «Роснано» Илья Сучков (слева)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бывший деловой партнер главы «Роснано» Илья Сучков (слева)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Хамовническом суде Москвы 4 августа с последним словом выступили четверо фигурантов уголовного дела о хищении у Анатолия Чубайса имущества на 70 млн руб.

Основным обвиняемым является бывший деловой партнер экс-главы «Роснано» Илья Сучков, которому инкриминируются два эпизода особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также кража в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Напомним, в ходе прений гособвинитель запросил для него девять лет колонии общего режима. Выступая на судебном заседании, он заявил, что свою вину в инкриминируемых ему деяниях полностью отрицает и обвинение считает надуманным.

Как рассказывал “Ъ”, в основу уголовного дела лег конфликт вокруг усадьбы в деревне Переделкино в подмосковном Одинцово, которая строилась для главы «Роснано» Анатолия Чубайса и его супруги — сценариста, режиссера Авдотьи Смирновой. Ее возведением занималась российская компания «СФО Концепт Консалтинг».

В 2016 году господин Чубайс инициировал возбуждение уголовного дела о краже из усадьбы имущества — оборудования для умного дома, виртуального музея, системы мультирум, домашнего кинотеатра, системы техзащиты и т. п.

Его фигурантами стали несколько человек. Сумму ущерба следствие тогда оценило в 70 млн руб. На ту же сумму потерпевший заявил иск, который уменьшил до 65 млн руб. с учетом части возвращенного ему имущества. Прокурор просил его удовлетворить, как и исковые требования второго потерпевшего — кипрской компании «Тилсока Лимитед» (ранее носила название O1 Trust Services Limited). Она давала займы швейцарской компании SFO Concept AG и переводила средства российской фирме на закупку оборудования и постройку дома в ЖК «Переделки». Сумма ее иска составила $22 млн в рублевом эквиваленте.

Как ранее писал в соцсетях господин Чубайс, господин Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, продал ему компанию. Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую фирму, бравшую под строительство кредиты: господин Сучков, по словам потерпевшего Анатолия Чубайса, потребовал от него выкупить недвижимость по завышенной цене — $50 млн. Господин Чубайс отказался, и тогда ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он решил обратиться в полицию. Сейчас все фигуранты расследования находятся под подписками о невыезде.

«Никаких действий по перепродаже указанного в деле имущества я предпринимать не собирался, оно находилось в офисе швейцарской фирмы для обеспечения его сохранности. Уголовное дело не расследовалось, а подгонялось следователем под желаемый результат. Следователь лишил меня права на медицинскую помощь, несмотря на то что с 2014 года я болен рассеянным склерозом. В результате нахождения в СИЗО я стал инвалидом второй бессрочной группы»,— заявил подсудимый Сучков.

Илья Сучков также отметил, что предъявленное ему изначально обвинение в покушении на особо крупное мошенничество было незаконно переквалифицировано на законченный состав.

«Я считаю себя невиновным и прошу меня оправдать в связи с отсутствием состава и события преступления»,— сказал Илья Сучков. «Имущество, которое фигурирует в деле как похищенное, закупалось не на личные средства Анатолия Чубайса, а на средства швейцарской компании SFO Concept AG через подрядчиков. У стороны защиты есть этому документальные подтверждения»,— отметил адвокат господина Сучкова Сергей Шанк в беседе с “Ъ”.

Другой подсудимый, бывший член федерального политсовета ликвидированной в мае 2023 года Верховным судом РФ партии ПАРНАС Муса Садаев, которому вменяют в вину особо крупную кражу, также заявил, что считает себя невиновным. «Как не признавал вину, так и не признаю. Недвижимость являлась собственностью швейцарской компании. Я должен быть оправдан. Из-за состояния здоровья прошу, во всяком случае, не лишать меня свободы, в заключении мне из-за здоровья будет тяжело»,— выступил фигурант. Отметим, что в ходе прений гособвинитель запросил ему пять лет.

Еще двое подсудимых, охранник Алексей Уляхин и директор ЧОП «Аргус» Антон Поляков, напротив, с обвинением согласились, заявили о раскаянии и просили о снисхождении. Их прокурор просил осудить на четыре с половиной года каждого.

Ефим Брянцев