Об имуществе Чубайса сказали последнее слово
Двое обвиняемых в хищении у экс-главы «Роснано» признали вину, а двое — нет
В столичном суде с последним словом выступили фигуранты резонансного уголовного дела о хищении у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса имущества на сумму 70 млн руб. Основной фигурант дела Илья Сучков считает обвинение надуманным.
Бывший деловой партнер главы «Роснано» Илья Сучков (слева)
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В Хамовническом суде Москвы 4 августа с последним словом выступили четверо фигурантов уголовного дела о хищении у Анатолия Чубайса имущества на 70 млн руб.
Основным обвиняемым является бывший деловой партнер экс-главы «Роснано» Илья Сучков, которому инкриминируются два эпизода особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также кража в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Напомним, в ходе прений гособвинитель запросил для него девять лет колонии общего режима. Выступая на судебном заседании, он заявил, что свою вину в инкриминируемых ему деяниях полностью отрицает и обвинение считает надуманным.
Как рассказывал “Ъ”, в основу уголовного дела лег конфликт вокруг усадьбы в деревне Переделкино в подмосковном Одинцово, которая строилась для главы «Роснано» Анатолия Чубайса и его супруги — сценариста, режиссера Авдотьи Смирновой. Ее возведением занималась российская компания «СФО Концепт Консалтинг».
В 2016 году господин Чубайс инициировал возбуждение уголовного дела о краже из усадьбы имущества — оборудования для умного дома, виртуального музея, системы мультирум, домашнего кинотеатра, системы техзащиты и т. п.
Его фигурантами стали несколько человек. Сумму ущерба следствие тогда оценило в 70 млн руб. На ту же сумму потерпевший заявил иск, который уменьшил до 65 млн руб. с учетом части возвращенного ему имущества. Прокурор просил его удовлетворить, как и исковые требования второго потерпевшего — кипрской компании «Тилсока Лимитед» (ранее носила название O1 Trust Services Limited). Она давала займы швейцарской компании SFO Concept AG и переводила средства российской фирме на закупку оборудования и постройку дома в ЖК «Переделки». Сумма ее иска составила $22 млн в рублевом эквиваленте.
Как ранее писал в соцсетях господин Чубайс, господин Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, продал ему компанию. Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую фирму, бравшую под строительство кредиты: господин Сучков, по словам потерпевшего Анатолия Чубайса, потребовал от него выкупить недвижимость по завышенной цене — $50 млн. Господин Чубайс отказался, и тогда ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он решил обратиться в полицию. Сейчас все фигуранты расследования находятся под подписками о невыезде.
«Никаких действий по перепродаже указанного в деле имущества я предпринимать не собирался, оно находилось в офисе швейцарской фирмы для обеспечения его сохранности. Уголовное дело не расследовалось, а подгонялось следователем под желаемый результат. Следователь лишил меня права на медицинскую помощь, несмотря на то что с 2014 года я болен рассеянным склерозом. В результате нахождения в СИЗО я стал инвалидом второй бессрочной группы»,— заявил подсудимый Сучков.
Илья Сучков также отметил, что предъявленное ему изначально обвинение в покушении на особо крупное мошенничество было незаконно переквалифицировано на законченный состав.
«Я считаю себя невиновным и прошу меня оправдать в связи с отсутствием состава и события преступления»,— сказал Илья Сучков. «Имущество, которое фигурирует в деле как похищенное, закупалось не на личные средства Анатолия Чубайса, а на средства швейцарской компании SFO Concept AG через подрядчиков. У стороны защиты есть этому документальные подтверждения»,— отметил адвокат господина Сучкова Сергей Шанк в беседе с “Ъ”.
Другой подсудимый, бывший член федерального политсовета ликвидированной в мае 2023 года Верховным судом РФ партии ПАРНАС Муса Садаев, которому вменяют в вину особо крупную кражу, также заявил, что считает себя невиновным. «Как не признавал вину, так и не признаю. Недвижимость являлась собственностью швейцарской компании. Я должен быть оправдан. Из-за состояния здоровья прошу, во всяком случае, не лишать меня свободы, в заключении мне из-за здоровья будет тяжело»,— выступил фигурант. Отметим, что в ходе прений гособвинитель запросил ему пять лет.
Еще двое подсудимых, охранник Алексей Уляхин и директор ЧОП «Аргус» Антон Поляков, напротив, с обвинением согласились, заявили о раскаянии и просили о снисхождении. Их прокурор просил осудить на четыре с половиной года каждого.