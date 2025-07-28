Век Чубайса не видать

В Хамовническом райсуде Москвы вступил в заключительную стадию процесс по резонансному делу о краже у экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса имущества на сумму более 70 млн руб. В ходе прений сторон представитель прокуратуры потребовал приговорить четверых фигурантов к срокам от четырех с половиной до девяти лет колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Чубайс

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Анатолий Чубайс

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для того чтобы подвести итоги судебного следствия, которое длилось с сентября 2023 года, прокурору потребовалось не больше четверти часа. Он счел полностью доказанной вину основного фигуранта дела — бывшего делового партнера Анатолия Чубайса Ильи Сучкова — в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а также краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК). Для него гособвинитель запросил девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Еще одного фигуранта — члена федерального политсовета ликвидированной в мае 2023 года Верховным судом РФ партии «Парнас» Мусу Садаева он предложил осудить за кражу на пять лет, а двух других обвиняемых — охранника Алексея Уляхина и директора ЧОП «Аргус» Антона Полякова — за совершение того же преступления — на четыре с половиной года каждого.

В основу уголовного дела лег конфликт вокруг усадьбы в деревне Переделкино в подмосковном Одинцово, которая строилась для главы «Роснано» Анатолия Чубайса и его супруги — сценариста, режиссера Авдотьи Смирновой.

Ее возведением занималась российская компания «СФО Концепт Консалтинг». В 2016 году господин Чубайс инициировал возбуждение уголовного дела о краже из усадьбы имущества — оборудования для умного дома, виртуального музея, системы мультирум, домашнего кинотеатра, системы техзащиты и т. п. Его фигурантами стали несколько человек. Сумму ущерба следствие оценило в 70 млн руб. На ту же сумму потерпевший заявил иск, который уменьшил до 65 млн руб. с учетом части возвращенного ему имущества. Прокурор просил его удовлетворить, как и исковые требования второго потерпевшего — кипрской компании «Тилсока Лимитед» (ранее носила название O1 Trust Services Limited). Она давала займы швейцарской компании SFO Concept AG и переводила средства российской фирме на закупку оборудования и постройку дома в ЖК «Переделки». Сумма ее иска составила $22 млн в рублевом эквиваленте.

Как ранее писал в соцсетях господин Чубайс, господин Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию. Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую фирму, бравшую под строительство кредиты: господин Сучков, по словам потерпевшего Анатолия Чубайса, потребовал от него выкупить недвижимость по завышенной цене — $50 млн. Господин Чубайс отказался, и тогда ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он решил обратиться в полицию. Сейчас все фигуранты расследования находятся под подписками о невыезде.

В ходе процесса господа Сучков и Садаев вину не признали, а господа Уляхин и Поляков согласились с обвинением частично. Защита двух последних просила переквалифицировать их действия на более мягкую ч. 1 ст. 158 УК (кража), по которой уже истекли сроки давности, освободив подзащитных от наказания. Защита господина Садаева, в свою очередь, призывала фигуранта оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления. По мнению защищавшего его адвоката Вячеслава Макарова, в деле идет речь исключительно о гражданско-правовых отношениях.

«Кроме того, в соответствии с законом кража — это тайное хищение имущества, тогда как мой подзащитный, нанявший для охраны дома ЧОП, действовал на основании доверенности, выданной компанией SFO Concept AG»,— сказал господин Макаров.

Он уточнил, что последняя перечисляла средства российской компании «СФО Концепт Консалтинг» на закупку оборудования для дома. «Несмотря на то что господин Чубайс утверждал, что на его средства было куплено оборудование за наличные средства, ни одного документа, подтверждающего это, в суде представлено не было, тогда как защита господина Сучкова предоставляла суду документы о покупке имущества его фирмой»,— заявил адвокат. В ходе прений сторон, которые продолжатся 30 июля, выступят адвокаты господина Сучкова. Он также вину не признает. После этого фигуранты скажут последнее слово, и суд удалится на вынесение приговора.

Сам экс-глава «Роснано» в суд ни разу не приехал — после начала СВО он покинул Россию. Его интересы представляют адвокаты, которые от комментариев отказались. Между тем, по некоторым данным, дом, фигурирующий в уголовном деле, господину Чубайсу уже не принадлежит.

Мария Локотецкая