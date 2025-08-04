Оба кандидата от «Яблока» вышли из предвыборной гонки в нижегородскую думу

Партия «Яблоко» выбыла из предвыборной гонки в гордуму Нижнего Новгорода первого созыва. Два оставшихся претендента утратили статус выдвинутых кандидатов, следует из данных избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Студент Дзержинского химического техникума имени Красной армии Иван Аверин выдвигался по округу №25, наладчик Горьковской дирекции инфраструктуры (подразделение РЖД) Ян Кондратенко — по округу №26. Как писал «Ъ-Приволжье», всего эта партия выдвинула троих кандидатов. Еще одного, Андрея Егреши (округ №28), избирком исключил из предвыборного списка, так как в пакете документов не было его согласия баллотироваться.

Всего по 39 округам в гордуму выдвинулись 242 кандидата, среди них лишь семь самовыдвиженцев. Это уборщик служебных помещений детской областной больницы Татьяна Власова (округ №31), заместитель гендиректора АО «Промис» Дмитрий Ермолаев (№33), пенсионер Алла Клочкова (№26), Игорь Кузнецов (род занятий не указан, округ №39), гендиректор ООО «Нижегородский велосипедный завод» Дмитрий Орлов (№9), пенсионер Александр Рузанов (№29) и директор ООО «Альфатеплоснаб» Ринат Фехретдинов (№39).

Из самовыдвиженцев Алла Клочкова также утратила статус выдвинутого кандидата. Таким образом, сейчас в перевыборном списке осталось 239 человек.

С уходом «Яблока» среди кандидатов остаются представители семи партий: «Родина», ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Партии пенсионеров», «Новые люди» и «Справедливая Россия — за правду». У последней избирком также исключил троих кандидатов из-за отсутствия их согласия баллотироваться.

Выборы пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года.

Ирина Швецова