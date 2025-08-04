В Уфе компания оштрафована на 20 млн рублей за дачу крупной взятки

ООО «Проектгрупп» оштрафовано на 20 млн руб. за дачу взятки в крупном размере (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Дело об административном правонарушении возбудили по результатам проверки прокуратуры Кировского района Уфы.

Установлено, что владелец компании с 2021-го по 2024 год передал бывшему заместителю руководителя ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» (УДХ) Ильшату Ишмуратову взятку на общую сумму 3,1 млн руб. Деньги предназначались за помощь в заключении госконтрактов на диагностику дорог регионального и межмуниципального значения, беспрепятственную приемку работ и покровительство.

В обеспечительных целях на банковские счета, недвижимость и транспорт фирмы наложен арест.

В мае этого года Верховный суд Уфы отказался удовлетворить требование гособвинения отправить на 10 лет в кологию строгого режима бывшего заместителя руководителя УДХ Ильшата Ишмуратова. Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле 2024 года Кировский районный суд приговорил его к штрафу в размере 4,5 млн руб. за получение 3,1 млн руб. взятки. Суд оставил штраф в силе и запретил Ильшату Ишмуратову работать на госслужбе в течение семи лет.

ООО «Проектгрупп» зарегистрировано в Кемерово в марте 2010 года. Компания занимается инженерными изысканиями. Владельцами являются Василий Ивлев и Денис Копылов. В 2024 году при выручке 82,8 млн руб. чистая прибыль составила 7,5 млн руб.

Майя Иванова