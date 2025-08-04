Полигон бытовых отходов получил не то

Бывший зампред правительства Приморского края Елена Пархоменко и экс-министр ЖКХ региона Владимир Бабич приняли управленческие решения, которые привели к ущербу бюджету края на сумму свыше 278 млн руб., говорится в обвинительном заключении, утвержденном зампрокурора региона Степаном Тюкавкиным. По версии следствия, экс-чиновники закупили для полигона бытовых отходов во Владивостоке неэффективное оборудование. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший зампред правительства Приморского края Елена Пархоменко

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Бывший зампред правительства Приморского края Елена Пархоменко

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Как говорится в материалах уголовного дела, в период с мая по декабрь 2021 года зампред правительства Приморья Елена Пархоменко поручила министру жилищно-коммунального хозяйства региона Владимиру Бабичу «заключить заведомо нецелесообразный контракт на приобретение установки мобильных очистных сооружений на объект по переработке и утилизации твердых бытовых отходов, расположенный в бухте Десантная Владивостока, на сумму свыше 278 млн руб.». Тот, в свою очередь, переадресовал соответствующее указание и. о. директора КГУП «Приморский экологический оператор» Дмитрию Курилову.

При этом чиновники, полагает следствие, «достоверно знали», что закупаемое оборудование «не соответствует требованиям технологий, применяемых на указанном полигоне, а также не способно обеспечить выполнение требуемых функций по очистке сточных вод и полигонного фильтрата».

В зависимости от роли в совершенном преступлении трое фигурантов дела обвиняются по ч. 3 ст. 285 и ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ (использование должностными лицами, в том числе занимающими государственную должность субъекта РФ, своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, что повлекло тяжкие последствия, а также организация данного преступления). Для возмещения суммы ущерба бюджету прокуратура предъявила соответствующие иски обвиняемым.

Получить комментарий представителей защиты сегодня не удалось. Известно, что в ходе следствия экс-зампред вину не признавала.

Елена Пархоменко была назначена зампредом правительства Приморья губернатором Олегом Кожемяко в конце 2019 года. Она курировала вопросы жилищно-коммунального хозяйства, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, газоснабжения и энергетики, тарифообразования, государственного жилищного надзора.

В октябре 2023 года Елена Пархоменко не сохранила свой пост при формировании нового состава регионального правительства после переизбрания Олега Кожемяко на второй губернаторский срок. «К работе блока правительства, отвечающего за ЖКХ, у главы региона было много претензий. Регулярные жалобы населения не раз становились предметом разбирательств с руководством краевого ЖКХ. Особенно много обращений поступало в связи с проблемами в области капитального ремонта, газоснабжения, вывоза мусора»,— объяснили тогда причины отставки в правительстве края. Вместе с Еленой Пархоменко от занимаемой должности был отстранен и министр ЖКХ Владимир Бабич. Об аресте Елены Пархоменко стало известно в сентябре прошлого года.

Стоит отметить, что с полигоном ТБО в районе бухты Десантной связан громкий скандал. Арбитражные суды нескольких уровней признали обоснованным иск Дальневосточного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к ПАО и постановили взыскать с экологического оператора почти 1,5 млрд руб. в качестве компенсации ущерба окружающей среде. «ПАО осуществляло эксплуатацию комплекса по переработке и утилизации ТБО, расположенного в водоохранной зоне ручья Безымянный, не оборудовав его специальными сооружениями, обеспечивающими охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод. Также при осуществлении хозяйственной деятельности обществом осуществлялся сброс сточных вод, не прошедших предварительную очистку, в ручей Безымянный»,— сообщала пресс-служба Арбитражного суда Приморья.

Алексей Чернышев, Владивосток