Пассажиропоток на нижегородском фуникулере сократился в июле на 16%

На 16% сократился пассажиропоток на фуникулере в Нижегородском кремле в июле 2025 года по сравнению с июнем. С 1 июля стоимость проезда там выросла на 75%, до 350 руб., выручка от продажи билетов увеличилась за месяц на 45%, следует из данных управделами правительства Нижегородской области, предоставленных в ответ на запрос «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В июне на фуникулер продали 59,9 тыс. билетов на сумму 10,4 млн руб., в июле — 44,5 тыс. билетов на 15,08 млн руб.

Всего за полгода пассажиропоток составил 206,3 тыс. человек, в том числе 132,6 тыс. билетов было продано во втором квартале. Пик посещаемости в 2025 году пришелся на длинные выходные в мае и в июне.

Ирина Швецова