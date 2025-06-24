Проезд на нижегородском фуникулере для туристов подорожает на 75%

Стоимость проезда на фуникулере в Нижнем Новгороде повысится с 1 июля 2025 года на 75% по обычному билету. Вместо нынешних 200 руб. она составит 350 руб., сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Местные жители, имеющие «Карту жителя Нижегородской области», смогут воспользоваться специальным тарифом — 250 руб. Льготники при предъявлении «Карты жителя» или подтверждающего документа смогут проехать бесплатно или по стоимости 150 руб.

В управделами добавили, что с запуска фуникулера в сентябре 2024 года им воспользовались более 291 тыс. пассажиров. То есть, в среднем за месяц пассажиропоток составил 32,3 тыс. человек. Пиковая посещаемость была зафиксирована в майские праздники — 17,5 тыс. человек, за весь май перевезли 52 тыс. пассажиров.

Как писал «Ъ-Приволжье», строить новый фуникулер начали в 2019 году. Завершить строительство планировали в 2021 году, но сроки неоднократно сдвигались. За годы строительства фуникулер подорожал с 500 млн до 1,8 млрд руб.

Галина Шамберина