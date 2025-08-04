Годовой оборот здравниц Кисловодска вырос на 20% за два года

За два года в Кисловодске годовой оборот здравниц увеличился на 20,6%. В 2022 году он составлял 17,9 млрд рублей, а в 2024 году — уже 21,6 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Евгения Моисеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

По словам господина Моисеева, в прошлом оборот санаторно-курортных и оздоровительных учреждений составил 66% от общего оборота предприятий города. Этот сектор продолжает занимать лидирующие позиции в экономической структуре города.

В Кисловодске работают 47 оздоровительных учреждений, из которых 45 санаториев и два пансионата с медицинскими услугами.

Кроме этого, по информации главы города 19% годового оборота обеспечивают обрабатывающие производства, а также энергетический сектор (7%) и операции с недвижимостью (4%).

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в начале 2025 года санатории Ставропольского края возглавили рейтинг российских здравниц по объему доходов. Общая выручка достигла 6,1 млрд руб., что на 27% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Наталья Белоштейн