В начале 2025 года доходы ставропольских санаториев выросли на 27%

В начале 2025 года санатории Ставропольского края возглавили рейтинг российских здравниц по объему доходов. Общая выручка достигла 6,1 млрд руб., что на 27% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает сервис Санатории-России.рф.

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Краснодарский край занял второе место с доходом 4,16 млрд руб., продемонстрировав рост на 5%. На третьем месте расположились санатории Крыма, заработавшие 1,3 млрд руб. с приростом 54%.

Стоимость суточного пребывания в санаториях Ставрополья составляет 5 950 руб., на Кубани – 4 030 руб., в Крыму – 2 710 руб.

В санаториях Кавминвод зафиксировано 1,03 млн ночевок. Другие регионы СКФО показали более скромные результаты: санатории Кабардино-Балкарии заработали 109 млн руб., Дагестана – 13,5 млн руб., Северной Осетии – 6,8 млн руб., Карачаево-Черкесии – 4 млн руб.

Николай Аксенов