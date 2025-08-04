Паслер: обоснование для строительства метро нужно подготовить за два года

Для строительства метро в Екатеринбурге нужно в течение двух лет подготовить технико-экономическое обоснование, после чего начать проектирование новых веток, следует из предвыборной программы врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По его словам, этот вид транспорта приоритетным для города считают жители и гости Екатеринбурга, поэтому метро нужно необходимо развивать, при этом заниматься реализацией проекта необходимо вместе с федеральным правительством. «Пессимисты утверждают, что прокладка новых веток метро в Екатеринбурге сверх дорого, потому что город стоит на камне. Но первая и единственная ветка метро была проложена в том же камне, но в то время, когда не было такой техники, как сейчас, а экономическая ситуация в стране была просто катастрофической»,— прокомментировал Денис Паслер.

Напомним, в июле Денис Паслер прокомментировал планы строительства новых станций для метрополитена в Екатеринбурге. Он отметил, что город компактный, и из-за этого в Екатеринбурге очень сложно развивать сеть наземного общественного транспорта, в частости, расширять дороги. По этой причине строить метро было бы актуально, но сейчас сложно с финансированием: строительство одной станции стоит около 35-40 млрд руб.

Ирина Пичурина