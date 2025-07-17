Денис Паслер прокомментировал планы строительства метро в Екатеринбурге

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прокомментировал планы строительства новых станций для метрополитена в Екатеринбурге в ходе пресс-конференции, которая проводится в рамках XV Уральского медиафорума «Современные медиа в эпоху перемен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Паслер отметил, что город компактный, и из-за этого в Екатеринбурге очень сложно развивать сеть наземного общественного транспорта, в частости, расширять дороги. По этой причине строить метро было бы актуально. Он сказал, что у Свердловской области достаточно потенциала для того, чтобы его построить, но сейчас непросто с финансированием. «Я поднимал эту тему в разговоре с президентом. Эту задачу нужно решать вместе с федеральным центром, потому что это дорого. Забыть про эту тему невозможно. Будет ли поддержка федеральная? Думаю, что со временем будет. Сегодня есть главная задача, на которую работает вся страна, решим ее и думаю, что в будущем будет реализация таких крупных инфраструктурных проектов»,— сказал Денис Паслер.

По словам врио губернатора, строительство одной станции стоит около 35-40 млрд руб.

Ранее администрация Екатеринбурга представила на обсуждение обновления генплана до 2045 года, включая изменения в схеме метрополитена. Согласно новым изменениям, существующую ветку метро хотят подлить на север и на юг. Кроме того, предполагается строительство второй линии метро от ст. Янтарная до ст. Каменные палатки. В документе также обозначено возможное строительство третьей линии метрополитена от ст. Академическая до ст. Шарташская.

Ирина Пичурина