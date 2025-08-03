Ландо Норрис прорвался на остановке

Ландо Норрис стал победителем Гран-при Венгрии, избрав, пусть и вынужденно, рискованную тактику с одним пит-стопом. На последних кругах гонки британцу пришлось отчаянно отбиваться от атак напарника по McLaren Оскара Пиастри. Но он выстоял. Австралиец тем не менее остался лидером чемпионата перед уходом «Формулы-1» на перерыв, который продлится почти месяц. Норриса он опережает на девять очков. Ничто, учитывая, что впереди еще десять гонок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гонщик McLaren Ландо Норрис на подиуме Гран-при Венгрии

Фото: Denes Erdos / AP Гонщик McLaren Ландо Норрис на подиуме Гран-при Венгрии

Фото: Denes Erdos / AP

Гран-при Венгрии вопреки традиции (конфигурация трассы «Хунгароринг» такова, что обгонять на ней лишь немногим проще, чем в Монако) в этом году вовсе не был лишен интриги. Для начала в квалификации выдал великолепный круг Шарль Леклер (Ferrari), назвавший потом этот поул как минимум самым неожиданным в своей карьере и даже порассуждавший о том, что появились какие-то шансы на победу. Все опять же ввиду затрудненности обгонов в Венгрии.

Главное, говорил он,— уверенно отработать старт и не пустить вперед Оскара Пиастри и Ландо Норриса, расположившихся на втором и третьем местах. С этой задачей он справился. Отчасти, может быть, потому, что тот же Пиастри, кажется, и не пытался его обогнать. Все его внимание было приковано к Норрису (позже уже, когда австралийцу из боксов сообщали, что, дескать, если остановиться на таком-то круге, то можно будет получить преимущество перед Леклером, он сказал: «Какое мне дело до него, мне важен Ландо!»), с которым он разобрался в блестящем стиле. Вперед он его не пустил, а потом еще и вынудил упереться в Mercedes Джорджа Расселла. В итоге Норрис откатился на пятое место, в то время как Пиастри остался вторым. И это, казалось, был провал.

Потом уже Ландо Норрис, трижды повторив, что он изможден до полусмерти, признался, что в тот момент подумал, что победы ему уже точно не видать.

«Я думал, что после такого старта мой максимум — второе место. Никак не победа»,— признался британец. Тогда же, по его словам, он и его гоночный инженер решили, что единственный шанс спасти гонку — пойти не на два, как все, а на один пит-стоп. Вообще-то, чаще всего такие попытки оригинальничать ни к чему хорошему не приводят. Но Норрис рискнул. На трассе он задержался дольше всех лидеров, умудряясь при этом поддерживать на изношенной резине весьма достойный темп. К слову, Пиастри вариант с одним пит-стопом тоже предлагали. Но он на него не решился.

После того как Леклер, Пиастри, Расселл отбыли по два своих пит-стопа, а Норрис ограничился одним, оказалось, что именно он возглавляет гонку. Да, у него снова была куда более изношенная резина. Да, казалось, что вот сейчас и Леклер, и Пиастри его быстро достанут. Но Ferrari Леклера просто перестал ехать. Судя по эмоциональному общению гонщика с командой, последняя что-то поменяла в настройках и это что-то не сработало. Плюс возмущение Леклера вызвало то, что все его предложения по тактике были отвергнуты. В результате он стал легкой добычей не только Пиастри, но и Расселла. Последнего на эмоциях он чуть не выпихнул с трассы, за что в итоге получил пять секунд штрафа.

Ну а Пиастри бросился в погоню за напарником, догнал его за несколько кругов до финиша, принялся прессинговать и как минимум дважды предпринимал отчаянные попытки обогнать. Вторая была настолько яростной, что из боксов, хотя боссы McLaren, за что им большое спасибо, не против того, чтобы их гонщики боролись на трассе, поспешили напомнить Пиастри о том, что действовать надо все-таки так, чтобы не ставить под угрозу интересы команды.

В итоге к финишу две оранжевые машины прибыли с разницей меньше чем в секунду. Для McLaren это уже седьмой дубль в 14 гонках нынешнего сезона.

Для самого Норриса — эта победа пятая в сезоне (он выиграл три из четырех последних этапов). Однако у Пиастри все равно на одну победу больше. И именно австралиец остается лидером чемпионата. На его счету 284 очка против 275 у Норриса. Третьим идет лидер Red Bull Макс Ферстаппен (в Венгрии он был только девятым). У голландца 187 очков, и чемпионский титул он уже наверняка не сохранит.

Следующая гонка, Гран-при Нидерландов, состоится только 31 августа — «Формула-1» уходит на традиционный летний перерыв.

Александр Петров