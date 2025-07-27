Этюд в оранжевых тонах

Оскар Пиастри довольно спокойно выиграл Гран-при Бельгии. На финише австралиец на три с лишним секунды опередил партнера по McLaren Ландо Норриса, стартовавшего с pole-position. За счет этого Пиастри немного оторвался от британского напарника в личном зачете, теперь его перевес составляет 16 очков. Третьим бельгийский этап завершил Шарль Леклер из Ferrari.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оскар Пиастри (в шлеме)

Фото: Yves Herman / Reuters Оскар Пиастри (в шлеме)

Фото: Yves Herman / Reuters

Казалось, что на трассе Спа-Франкоршам, известной своими погодными фортелями, и в этот раз получится шальная гонка. В 15:00 по местному времени, когда она должна была начаться, шел страшный ливень. Пилоты выехали на прогревочный круг, но затем появились красные флаги, и все вернулись в боксы. Больше остальных был недоволен действующий чемпион Макс Ферстаппен, назвавший решение «глуповатым»: «Проехали бы несколько кругов… Боже!» Недовольство голландца понять было можно: его Red Bull был отрегулирован под дождь. А в итоге организаторы подошли к делу очень осторожно.

Они дождались, пока рассеются облака, пока трасса немного подсохнет, и только тогда выпустили машины на трек.

Четыре круга пилоты плелись за машиной безопасности, а настоящая гонка началась лишь на пятом круге стартом «с хода». Собственно, на пятом круге произошел и самый важный обгон уикенда. Обладатель pole-position Ландо Норрис забуксовал в первом повороте, и это дорого ему обошлось. Вскоре после связки О Руж он пропустил Оскара Пиастри в лидеры.

О ехавших следом Шарле Леклере и Максе Ферстаппене Норрис, впрочем, мог не переживать. Они довольно быстро отстали и к тому же не на шутку «закусились» между собой. Пилот Ferrari жаловался на резину, но продолжал отражать атаки оппонента и в итоге дотерпел до пит-стопа, с которым его механики справились чуть лучше. Третье место Леклер застолбил надолго.

Первым «переобулся» с промежуточных покрышек на гладкие, кстати, не он, а его партнер Льюис Хэмилтон.

На семикратном чемпионе эту тактику обкатали. Тактика оказалась рабочей. Хэмилтон, проваливший квалификацию, стартовавший с предпоследнего ряда, отыграл 11 позиций и был признан пилотом дня. В остальном гонка получилась не слишком насыщенной событиями.

Какие-то изменения постоянно происходили на границе «очковой зоны», вокруг десятого места. Но ближе к подиумным позициям ехали чинно. Ферстаппен лишь однажды еще подобрался к Леклеру, и эта атака чемпиона завершилась безуспешно. А два McLaren так и ехали далеко впереди всех. Еще и дистанция между ними при этом оставалась солидной.

Что-то похожее на борьбу завязалось только за четыре круга до финиша, когда средняя резина Пиастри стала просаживаться, а более долговечная жесткая резина Норриса продолжала жить. Надежду тем, кому небезразличен британский пилот, дал прогноз погоды: на некоторых участках трассы вновь ожидался дождь. Но и тут все ограничилось предвкушением битвы. Дождь отменился (если не считать дождем несколько капель, упавших на асфальт в районе первого поворота), а Норрис, не избежав помарок, так и не сумел потревожить партнера и по совместительству главного противника в бою за чемпионский титул.

В итоге Оскар Пиастри финишировал первым. 24-летний австралиец по количеству побед в «Формуле-1» сравнялся с одним известным соотечественником Дэниелом Риккардо и вплотную подобрался к другому, Марку Уэбберу (теперь Уэббер — менеджер Пиастри).

Есть, словом, время уже в текущем году нагнать легендарного Джека Брэбема — первого австралийца, выигравшего личный зачет, трехкратного чемпиона королевских автогонок, на счету которого 14 побед в Гран-при. До конца сезона остается 11 гонок.

Что гораздо важнее, благодаря успеху в Бельгии положение Оскара Пиастри в личном зачете чуточку стабилизировалось. После 13 этапов у него 266 очков. Его преимущество перед занимающим вторую строчку Ландо Норрисом составляет 16 пунктов. Мелочь, конечно, но ведь до этапа было еще меньше. Третьим в таблице идет Макс Ферстаппен, но по очкам он далеко позади (185). Дальше — Джордж Расселл (157) и Шарль Леклер (139).

В Кубке конструкторов с огромным отрывом лидирует McLaren, пилоты которого в сумме набрали 516 очков. На счету команды теперь шесть «дублей» (то есть таких Гран-при, в которых ее представители занимали первое и второе место) и еще четыре заезда, в которых оба забрались на подиум. За второе место в командном зачете продолжат состязаться Ferrari (248), Mercedes (220) и Red Bull (192).

Сезон продолжится на следующей неделе. 3 августа пройдет Гран-при Венгрии, последний этап перед традиционной летней паузой.

Роман Левищев