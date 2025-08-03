Главные новости за неделю 28 июля — 3 августа. Кавказ

Главный архитектор администрации Новоалександровского округа уволен в связи с утратой доверия. По данным прокуратуры, в 2024 году он действовал в интересах застройщика и организовал проведение незаконных кадастровых работ.

В Кисловодске на территории санатория «Москва» сегодня, 29 июля, произошло обрушение грунта. В результате происшествия пострадали два туриста из города Тольятти.

В Ставропольском крае во время угрозы атаки беспилотников будут замедлять мобильный интернет. С отменой режима скорость передачи данных будет восстановлена.

В Ставропольском крае завершена жатва с рекордным за всю историю региона урожаем зерновых и зернобобовых в более чем 10 млн т. Средняя урожайность — 44,2 ц/га, что на 10 ц/га больше, чем в прошлом году.

Власти Кисловодска на создание туристического кода города в 2025-2026 годах намерены потратить более 200 млн руб. в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

В Ставропольском крае завершается прием документов для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных образований — из 1833 претендентов уже зарегистрированы 1124 человека.

С июля 2024 года число плательщиков НПД в крае увеличилось на 60 тыс. человек и на сегодняшний день составляет 248 тыс.

Следственное управление СК России по Карачаево-Черкесской Республике арестовало имущество обвиняемых на 326 млн руб. за первое полугодие 2025 года.