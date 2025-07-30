Избирком Ставрополья зарегистрировал 1124 кандидата в муниципальные депутаты

В Ставропольском крае завершается прием документов для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных образований — из 1833 претендентов уже зарегистрированы 1124 человека. Об этом сообщает Избирком региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирком Ставропольского края Фото: Избирком Ставропольского края

Сегодня, 30 июля, истекает срок подачи документов в территориальные избирательные комиссии. Решение о регистрации или отказе принимается в течение десяти дней после предоставления необходимых бумаг.

28 июля закончилась процедура выдвижения претендентов на депутатские мандаты в представительных органах муниципалитетов региона. Желание участвовать в выборах изъявили 1833 человека, включая 575 кандидатов по партийным спискам, 1631 претендент выдвинут избирательными объединениями, 202 — самовыдвиженцы.

Наибольшее количество заявлений поступило в территориальную избирательную комиссию Промышленного района Ставрополя — 338. На втором месте ТИК Минераловодского района с 214 заявлениями, на третьем — Пятигорск со 152 кандидатами.

Тат Гаспарян