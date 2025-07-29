Главный архитектор уволен за коррупцию в Новоалександровском районе

Главный архитектор администрации Новоалександровского округа уволен в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, в 2024 году главный архитектор администрации округа действовал в интересах застройщика и организовал проведение незаконных кадастровых работ.

Результатом этих действий стала передача из муниципальной собственности земельного участка площадью 2 тыс. кв. м со спортивной площадкой. При этом должностное лицо не уведомило руководство об обращениях третьих лиц, пытавшихся склонить его к коррупционным нарушениям.

Прокурор направил главе муниципального округа представление с требованием принять меры. По итогам рассмотрения документа чиновник был уволен в связи с утратой доверия.

Тат Гаспарян