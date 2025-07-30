В Ставрополье собрали рекордные 10 млн тонн зерновых и зернобобовых в жатву-2025
В Ставрополье собрали рекордные 10 млн тонн зерновых и зернобобовых в жатву-2025
Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова
В Ставропольском крае завершена жатва с рекордным за всю историю региона урожаем зерновых и зернобобовых в более чем 10 млн т. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор края Владимир Владимиров.
«Средняя урожайность — 44,2 ц/га. На 10 ц больше, чем в прошлом году. В том числе помог самолет Росгидромета, который мы привлекали при закладке урожая. Будем эту практику продолжать», — отметил губернатор региона.
Теперь аграриям предстоит уборка кукурузы, которая может сделать краевой урожай еще более высоким.