В Ставрополье собрали рекордные 10 млн тонн зерновых и зернобобовых в жатву-2025

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

В Ставропольском крае завершена жатва с рекордным за всю историю региона урожаем зерновых и зернобобовых в более чем 10 млн т. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор края Владимир Владимиров.

«Средняя урожайность — 44,2 ц/га. На 10 ц больше, чем в прошлом году. В том числе помог самолет Росгидромета, который мы привлекали при закладке урожая. Будем эту практику продолжать», — отметил губернатор региона.

Теперь аграриям предстоит уборка кукурузы, которая может сделать краевой урожай еще более высоким.

Наталья Белоштейн