В Ставропольском крае во время атаки БПЛА будут замедлять мобильный интернет

В Ставропольском крае во время угрозы атаки беспилотников будут замедлять мобильный интернет. С отменой режима скорость передачи данных будет восстановлена. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом режим работы сетей wi-fi и проводного интернета останется прежним. В ближайшее время жителей региона проинформируют о новом порядке работы мобильного интернета во время атак беспилотников.

Мария Хоперская