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В Ставропольском крае во время атаки БПЛА будут замедлять мобильный интернет

В Ставропольском крае во время угрозы атаки беспилотников будут замедлять мобильный интернет. С отменой режима скорость передачи данных будет восстановлена. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом режим работы сетей wi-fi и проводного интернета останется прежним. В ближайшее время жителей региона проинформируют о новом порядке работы мобильного интернета во время атак беспилотников.

Мария Хоперская

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