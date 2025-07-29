В Ставропольском крае во время атаки БПЛА будут замедлять мобильный интернет
В Ставропольском крае во время угрозы атаки беспилотников будут замедлять мобильный интернет. С отменой режима скорость передачи данных будет восстановлена. Об этом сообщили в правительстве региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
При этом режим работы сетей wi-fi и проводного интернета останется прежним. В ближайшее время жителей региона проинформируют о новом порядке работы мобильного интернета во время атак беспилотников.