На Ставрополье самозанятыми стали 60 тысяч человек за год

С июля 2024 года число плательщиков НПД в крае увеличилось на 60 тыс. человек и на сегодняшний день составляет 248 тыс. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что самозанятые не обязаны предоставлять налоговые декларации или отчётность, использовать онлайн-кассы или вносить фиксированные страховые взносы.

Налог уплачивается только с реально полученного дохода по следующим ставкам: 4% при расчётах с физическими лицами и 6% при работе с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

Для отчетности самозанятых основным инструментом является мобильное приложение «Мой налог». Здесь формируются чеки и производится уплата налога. Налог рассчитывается автоматически и должен быть уплачен не позднее 28 числа следующего месяца.

Наталья Белоштейн