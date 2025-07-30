На создание туристического кода Кисловодска направят 200 млн рублей

Власти Кисловодска в 2025-2026 годах на создание туристического кода города намерены потратить более 200 млн руб. в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев на пресс-конференции в Региональном информационном центре ТАСС Кавказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Мы определили подрядчика по аукциону и будем приступать к созданию единого туристического кода улиц нашего центра вокруг Курортного бульвара, поставим малые архитектурные формы, сделаем новые остановочные павильоны, лавочки, Wi-Fi, зарядки для телефонов, новые информационные стенды, которых у нас не было. Первый этап в этом году, на который получили более 100 млн рублей, в следующем году второй этап, тоже более 100 млн рублей»,— сообщил Моисеев.

Глава города отметил, что Кисловодск единственный город в Ставропольском крае, который примет участие в этом проекте.

Наталья Белоштейн