Двое туристов пострадали при обрушении грунта в санатории в Кисловодске

В Кисловодске на территории санатория «Москва» сегодня, 29 июля, произошло обрушение грунта. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

В результате происшествия пострадали два туриста из города Тольятти. На месте уже находятся все оперативные службы. В минздраве региона ТАСС сообщили, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Причины происшествия выясняются.

Константин Соловьев