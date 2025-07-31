В Карачаево-Черкесии арестовано имущество преступников на 326 млн рублей

Следственное управление СК России по Карачаево-Черкесской Республике арестовало имущество обвиняемых на 326 млн руб. за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

По ходатайству следователей суды наложили арест на имущество обвиняемых и активы, добытые преступным путем. Эта сумма полностью покрывает размер причиненного ущерба.

Кроме того, за отчетный период следователи взыскали с преступников 82 млн руб. ущерба, нанесенного государству и гражданам. Работа велась совместно с правоохранительными и контролирующими органами республики.

Отмечается, что особое внимание уделяется делам коррупционной и экономической направленности. По каждому уголовному делу следователи проверяют имущественное положение фигурантов с учетом возможного назначения штрафа или конфискации имущества.

Тат Гаспарян