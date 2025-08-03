Мошенничеству дали вторую попытку

Как стало известно “Ъ”, cуд в Москве приступил к повторному рассмотрению уголовного дела об особо крупном мошенничестве в отношении бывших сотрудников компании «Атомэнергопроект» Алексея Лободы и Арсена Айвазяна. По версии следствия, они закупали оборудование для строительства Нововоронежской АЭС-2 по завышенным ценам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нововоронежская АЭС-2

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Нововоронежская АЭС-2

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перед Симоновским райсудом столицы предстали бывшие начальник отдела технической экспертизы «Атомэнергопроекта» (дочерняя компания «Росатома») Арсен Айвазян и глава отдела закупок Алексей Лобода. Оба обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном, по материалам дела, при закупке оборудования для Нововоронежской АЭС-2.

По версии следствия, Арсен Айвазян создал преступную группу, в которую в том числе вошел Алексей Лобода. Целью злоумышленников, говорится в деле, было хищение средств, выделенных по федеральной целевой программе развития атомно-энергетического комплекса. Речь в данном случае шла о деньгах, на которые планировалось приобрести шкафы распределения постоянного тока, требуемые при сооружении Нововоронежской АЭС-2. Фигуранты, говорится в обвинительном заключении, в период с января 2013 года по январь 2015 года подыскали исполнителей, которые готовы были выдвинуть коммерческие предложения с завышенными ценами. После этого у поставщика — компании «Рувента» — шкафы были заказаны за 6,9 млн руб. «при реальной возможности приобретения указанных шкафов за 317 тыс. руб.». Затем участники преступной группы, как следовало из речи прокурора, получили возможность распоряжаться денежными средствами по собственному усмотрению.

Ущерб, причиненный действиями фигурантов АО «Атомэнергопроект», составил 6,6 млн руб.

Выслушав обвинение, подсудимые заявили, что свою вину они категорически отрицают. Вместе со своими защитниками они на первом заседании ходатайствовали о повторном возвращении уголовного дела в прокуратуру, так как, по их мнению, с тех пор как Симоновский райсуд впервые вернул уголовное дело для устранения недостатков в августе 2023 года, никакие выявленные недочеты в обвинении исправлены не были.

Алексей Лобода, выступая в ходе слушания, рассказал, что уволился со своей должности в «Атомэнергопроекте» в марте 2015 года, а до этого находился в длительном отпуске, поэтому участвовать в заключении контрактов и организовывать подложные коммерческие предложения он не мог. Также он отметил, что деньги, на которые были куплены шкафы, выделил «Росэнергоатом», поэтому они не являлись государственными. Кроме того, считает подсудимый, нельзя считать, что «коллеги по работе автоматически образуют преступную группу». Наконец, он отметил, что в деле отсутствует указание на то, каким образом «Рувента» была подконтрольна преступной группе, якобы возглавляемой господином Айвазяном.

Подсудимый Арсен Айвазян в свою очередь заявил, что АО «Атомэнергопроект» от их действий не потерпело ущерба, а наоборот, получило прибыль.

Его адвокат Александр Костанянц заявил, что по делу не была проведена экономико-правовая экспертиза, которая могла бы оценить стоимость закупленных шкафов и, соответственно, размер причиненного ущерба, что противоречит требованиям закона.

Напомним, что Алексей Лобода был приговорен в апреле 2021 года Мещанским судом столицы к семи годам колонии общего режима. Тогда он на стадии расследования признал вину и заключил досудебное соглашение. Защита обжаловала судебное решение. В итоге Мосгорсуд, согласившись с наличием нарушений при ведении процесса, в 2022 году отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение. «Меня подставил адвокат. Он одновременно защищал меня и свидетеля обвинения. И вместе со следователем они склоняли меня к самооговору»,— рассказал Алексей Лобода в ходе судебного заседания.

Отметим также, что первоначально в материалах расследования в качестве обвиняемого фигурировал бывший директор по поставкам оборудования АО «Атомэнергопроект» Валерий Кагач.

После того как на первом процессе он перестал ходить на заседания, Мещанский райсуд в июле 2023 года его заочно арестовал, а затем фигурант был объявлен в международный розыск. Сейчас в материалах дела он проходит как свидетель. В обвинительном заключении говорится, что он не был осведомлен о преступных замыслах своего подчиненного Айвазяна и подписывал документы о закупках оборудования, не зная, что в них стоят завышенные расценки. По этому поводу защитник Арсена Айвазяна Александр Костанянц заявил, что «его уже два года не могут разыскать», а проводить слушание в его отсутствие бессмысленно.

Ефим Брянцев