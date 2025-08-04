Роверы выезжают в города

Роботы-доставщики появятся в 37 регионах, общий парк устройств при этом увеличится с нынешних 150–160 до 2,6 тыс. штук. Такие планы Минэкономики заложило в проекте постановления правительства, с которым ознакомился “Ъ”. Документ впервые узаконит присутствие роботов на улично-дорожной сети. В рамках нового экспериментального правового режима (ЭПР) власти установят лимит скорости в 25 км/ч для рободоставки, обяжут иметь страховку для каждого робота и пропишут подробные алгоритмы на случаи ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пешеходы будут иметь приоритет в движении перед роботами-доставщиками

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Пешеходы будут иметь приоритет в движении перед роботами-доставщиками

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом постановления правительства, в котором Минэкономики планирует прописать параметры «экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций по коммерческой эксплуатации» роботов-доставщиков (роверов). Документ в ближайшее время обнародуют для обсуждения.

Сейчас роботы эксплуатируются в Москве, Иннополисе (Татарстан) и Мурино (Ленинградская область). Их суммарный парк составляет 150–160 штук, все они принадлежат «Яндексу» (у других компаний рободоставки нет). К сервису подключено более 580 ресторанов и других партнеров. В Москве, по оценкам Минэкономики, роботы ежемесячно выполняют 30 тыс. доставок.

Ни в ПДД, ни в законодательстве роверы не упоминаются, де-юре они находятся вне правового поля. Этот пробел и планируется закрыть с помощью постановления.

Впервые раскрывается термин «ровер»: «Участник движения и устройство, оснащенное автоматизированной системой управления, предназначенное для оказания услуг и эксплуатируемое на дорогах, прилегающих к ним территориях, на пешеходных и велосипедных дорожках, в жилых зонах, велосипедных и пешеходных зонах, а также внутри зданий». Вводится лимит скорости для роботов: общий — 25 км/ч, при движении по тротуарам — 10 км/ч, при пересечении проезжей части — 6 км/ч. Если робот создает помехи пешеходам, то он должен снизить скорость или остановиться. Владелец ровера обязан застраховать каждый гаджет на случай ДТП на 500 тыс. руб. У каждого робота будет собственный номер и нанесенный на борту QR-код.

В проекте ЭПР подробно описан алгоритм действий в ДТП с участием роботов. Так, если в аварии нет ущерба здоровью и жизни (при этом другой участник аварии не имеет претензий к «Яндексу»), разрешается покинуть место происшествия без вызова инспектора. Если же есть подозрения на нанесенный вред, то нужно вызвать полицию. Ответственность за вред будет нести «исполнительный орган» компании, а также диспетчер или сотрудник, ответственный за техническое состояние робота.

Механизм ЭПР введен в 2021 году, позволяя в пилотном режиме апробировать различные технологии, отступая от соблюдения норм законодательства. Сейчас в РФ действует несколько ЭПР в области транспорта, включая испытания беспилотных трамваев, грузовиков, роботакси а также беспилотных авиационных систем.

О том, что планируется разработать новый ЭПР, “Ъ” сообщал 19 мая, когда «Яндекс» подал соответствующую заявку в Минэкономики. Компания поясняла, что ЭПР нужен для масштабирования бизнеса рободоставки еще на 20 регионов, в том числе в Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирию, Ростовскую и Московскую области. В подготовленном проекте постановления речь идет уже о 37 регионах, в том числе об Удмуртии, Чувашии, Рязанской, Ярославской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской и Оренбургской областях.

«Мы видим в этих регионах потенциал для масштабирования технологии рободоставки с точки зрения инфраструктуры, логистических сценариев и интереса со стороны администраций субъектов,— пояснили “Ъ” в пресс-службе "Яндекса".— Обновленный перечень регионов позволит нам протестировать технологию в наиболее широком наборе типовых условий эксплуатации и учесть их особенности (от климатических до инфраструктурных) для целей будущего регулирования». «Ряд логистических задач последней мили можно поручить роверам, но, чтобы выработать единые правила их использования, нужен больший масштаб,— говорит директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин.— Для этого готовим эксперимент сразу в 37 субъектах федерации. В рамках ЭПР планируется комплексно апробировать технологию и сделать большой шаг для развития всей отрасли сервисной робототехники».

“Ъ” обратил внимание на ряд других изменений, которые появились в проекте постановления (и которых не было в первоначальной заявке). К примеру, теперь есть требование к высоте обязательного «флажка» красного цвета, которым робот обозначается при движении: он не должен быть ниже 100 см. Теперь указано, что максимальная мощность двигателя ровера не должна превышать 4 кВт. Срок, который отводится компании на эвакуацию сломанного ровера, увеличен с изначально планировавшихся двух до четырех часов. В документе появились и планируемые «показатели эффективности» ЭПР. Указано, что в первом полугодии 368 роверов должны будут перевезти 310 тыс. заказов, во втором — 465 роботов отвезут 467 тыс. заказов. В конце третьего года ЭПР планируется, что парк роботов-доставщиков составит уже 2,68 тыс. штук

ВЦИОМ, по данным “Ъ”, недавно провел исследование (в ближайшие дни представят его результаты) об отношении граждан к использованию автономных технологий. Среди прочего респондентам задавали вопрос об отношении к роботам-доставщикам. 64% заявили, что относятся к ним «с интересом», 24% — с «ожиданием», 15% — с «воодушевлением». 8% признались, что опасаются роботов.

Иван Буранов