Научное судно «Академик Федоров» отремонтируют в Петербурге за 214 млн рублей

ФГБУ «Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт» объявило конкурс на выполнение работ по ремонту находящегося в порту Санкт-Петербург научно-экспедиционного судна (НЭС) «Академик Федоров». Начальная (максимальная) стоимость контракта по тендеру составляет 214,5 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на материалы сайта госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российская антарктическая экспедиция Фото: Российская антарктическая экспедиция

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет произвести работы по проверке и ремонту всех ходовых частей в соответствии с судостроительными стандартами, а также требованиями и правилами технической эксплуатации морских судов. Длина судна — 141,2 м, ширина, осадка — 8,5 м, водоизмещение — 16,3 тыс. т, регистровый тоннаж — 12,6 тыс. т.

Приступить к ремонтным работам на борту НЭС «Академик Федоров» предполагается в начале сентября, а завершить их — не позднее 8 октября 2025 года.

НЭС «Академик Фёдоров» было построено в 1987 году на верфях города Раума (Финляндия) по заказу СССР. На его борту оборудованы 11 лабораторий, в том числе гидробиологическая, гидрохимическая, экологическая и две океанографические. Судно использовалось для реализации проектов в труднодоступных районах Арктики и Антарктики. В ноябре 2024 года отправилось из Петербурга в Антарктиду в рамках 70-й Российской антарктической экспедиции. Судно носит имя академика АН СССР Героя Советского Союза Евгения Федорова, который работал на первой советской дрейфующей станции «Северный полюс-1».

Прежде «Ъ-СПб» писал, что соединявший Санкт-Петербург с европейскими городами паром Princess Maria продали на лом. Об утилизации лайнера сообщили финские СМИ.

Андрей Цедрик