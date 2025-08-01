Ялтинский морской порт продан за 1,49 млрд рублей под возможный проект марины

Власти Крыма нашли покупателя на Ялтинский морской порт — единственный участник аукциона, ООО «Черноморское развитие», приобрело его за 1,49 млрд руб. Компания может быть связана с проектом яхтенной марины в Балаклаве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Порт включает пассажирский терминал (пропускная способность — 1,3 млн человек в год) и грузовой терминал. Ранее власти Крыма обсуждали создание здесь марины для развития яхтенного туризма.

«Черноморское развитие» контролируется ЗПИФ «Ангаже», управляемым УК «Фин-Партнер» Алексея Сорокина. Компания также связана с проектом марины в Балаклаве. В 2018 году подконтрольный Аркадию Ротенбергу «Стройгазмонтаж» выигрывал конкурс на работы по этому проекту.

В РСТ отмечают дефицит инфраструктуры для яхтенного туризма, но ажиотажного спроса на стоянки пока нет.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «К Крыму причалил инвестор».