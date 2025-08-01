К Крыму причалил инвестор

Власти Крыма нашли покупателя на Ялтинский морской порт — один из двух, принадлежащих региону. Управляющую активом компанию может купить за 1,49 млрд руб. структура, связанная с проектом яхтенной марины в Балаклаве. О создании марины на базе Ялтинского порта ранее говорили и крымские власти. Отсутствие инфраструктуры сдерживает развитие яхтенного туризма в России, но ажиотажного спроса участники рынка не наблюдают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

ООО «Черноморское развитие» выиграло торги по продаже 100% АО «Ялтинский морской порт», следует из информации в реестре ГИС «Торги». Компания стала единственным участником аукциона, предложив за актив 1,49 млрд руб., что соответствует начальной цене.

Ялтинский порт — один из двух портов Крыма, которые принадлежат региону. Общая площадь акватории порта — 12,15 га, площадь недвижимого имущества — 32,2 тыс. кв. м. Включает пассажирский терминал пропускной способностью 1,3 млн человек в год, а также терминал по перевалке навалочных, насыпных и генеральных грузов. Сегодня порт специализируется на пассажирских перевозках.

Минимущество Крыма выставляло на торги АО «Ялтинский морской порт» одновременно с АО «Евпаторийский морской порт», но решение об условиях приватизации второго общества 24 июля было отменено, следует из данных торгов. В министерстве не ответили на вопрос “Ъ” о причинах такого решения.

ООО «Черноморское развитие» может быть связано с проектом яхтенной марины в Балаклаве более чем на 600 судов.

По данным СПАРК, владеющий 99,99% компании ЗПИФ «Ангаже» также контролирует ООО «Порт Ламос», чей гендиректор Денис Наумов включен в состав наблюдательного совета по созданию яхтенной марины как инвестор. «Порт Ламос» также приобретал на торгах недвижимость в Балаклаве, включая Охотничий домик князя Юсупова.

ЗПИФ «Ангаже» управляет УК «Фин-Партнер», принадлежащая Алексею Сорокину. Ранее он был совладельцем ООО «Центр-М», долями в котором владели Аркадий и Борис Ротенберги, следует из СПАРК. Конкурс на проведение проектно-изыскательных работ по проекту яхтенной марины в Балаклаве в 2018 году выиграл «Стройгазмонтаж», подконтрольный тогда Аркадию Ротенбергу.

В «Черноморском развитии», «Югинвестпроекте» и УК «Фин-Партнер» комментарии не предоставили.

Представители Аркадия Ротенберга ранее говорили Forbes, что тот не имеет отношения к УК «Фин-Партнер». На вопросы “Ъ” в пресс-службе бизнесмена не ответили.

О том, что на базе Ялтинского порта может быть создана яхтенная марина, говорил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов в апреле.

Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью ТАСС также отмечал, что у Ялтинского и Евпаторийского портов есть потенциал развития пассажирских перевозок, круизного и яхтенного туризма. Как рассказывал господин Аксенов, сегодня морские порты Крыма не задействованы «даже на 10% своих возможностей», так как заходящие суда находятся под санкциями и не могут ходить на других маршрутах.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отмечали, что отсутствие инфраструктуры и дефицит флота — главные проблемы, сдерживающие развитие яхтенного туризма в России. Руководитель комиссии РСТ по яхтенному туризму Анна Носова в январе говорила, что число запросов на яхтенные туры в 2024 году выросло на 30%, в 2025-м — на 50%. Летом 2023 года гендиректор Sochi Grand Marina (рассчитана на 230–250 яхт) Дмитрий Прозоров говорил, что в высокий курортный сезон марина в среднем заполнена на 90%, но ажиотажного спроса на стоянки нет. Как рассказывал топ-менеджер, число яхт российских владельцев, которые приходят из других стран, выросло с 2022 года, но на них приходится не более 10% спроса.

Анатолий Костырев